В Крыму средства ПВО уничтожили и подавили 13 беспилотников

По данным Минобороны, киевский режим ночью 4 августа пытался осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Крыму.

Дежурные средствами ПВО уничтожили десять беспилотников. Еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: атака двух морских беспилотников сорвана в районе села Мысхако в Новороссийске.