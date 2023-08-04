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В Крыму средства ПВО уничтожили и подавили 13 беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sredstva-pvo-unichtozhili-i-podavili-13-bespilotnikov
В Крыму средства ПВО уничтожили и подавили 13 беспилотников
Фото portsinfo.ru

По данным Минобороны, киевский режим ночью 4 августа пытался осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Крыму.

Дежурные средствами ПВО уничтожили десять беспилотников. Еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: атака двух морских беспилотников сорвана в районе села Мысхако в Новороссийске.

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