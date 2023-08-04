В Крыму средства ПВО уничтожили и подавили 13 беспилотников
Происшествия
04.08.2023 07:08
По данным Минобороны, киевский режим ночью 4 августа пытался осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Крыму.
Дежурные средствами ПВО уничтожили десять беспилотников. Еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны РФ в Telegram.
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