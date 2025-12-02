В Крыму школьница решила разогреть печенье в пачке и устроила пожар

Девочка не растерялась и вызвала пожарных, но затем запаниковала и самостоятельно выбраться из дома не смогла.

На место прибыли пожарные. Они эвакуировали девочку на свежий воздух и потушили пожар. Возгорание произошло, когда взрослых не было дома.

Выяснилось, что 8-летняя девочка решила разогреть печенье в микроволновой печи прямо в упаковке. В процессе разогрева печенье загорелось внутри электроприбора. Следом за ним огонь перекинулся на саму микроволновку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

