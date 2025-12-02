Logo
В Крыму школьница решила разогреть печенье в пачке и устроила пожар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-shkolnitsa-reshila-razogret-pechene-v-pachke-i-ustroila-pozhar
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым

Девочка не растерялась и вызвала пожарных, но затем запаниковала и самостоятельно выбраться из дома не смогла.

На место прибыли пожарные. Они эвакуировали девочку на свежий воздух и потушили пожар. Возгорание произошло, когда взрослых не было дома.

Выяснилось, что 8-летняя девочка решила разогреть печенье в микроволновой печи прямо в упаковке. В процессе разогрева печенье загорелось внутри электроприбора. Следом за ним огонь перекинулся на саму микроволновку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

