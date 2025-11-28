Одного человека спасли из горящего частного дома в Брюховецком районе

Здание на территории частного домовладения загорелось утром 28 ноября в станице Батуринской.

Информация о возгорании поступала в дежурное отделение пожарной части № 3 Брюховецкого района. По прибытии на место происшествия огнеборцы зафиксировали открытое горение внутри жилого помещения. Огонь распространился на площади 50 кв. м.

В связи с сильным задымлением для проведения разведки и тушения привлекли звено газодымозащитной службы.

При ликвидации пожара из горящего здания спасли одного человека. Возгорание успешно ликвидировали, не допустив распространения огня на другие постройки, сообщает пресс-служба ГКУ Краснодарского края «Управление ПБ, ЧС и ГО».

