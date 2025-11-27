Два человека за сутки погибли в пожарах в Краснодарском крае

По данным оперативных служб, 26 ноября в регионе произошли два пожара, в которых погибли люди.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте пожара в частном доме на улице Натухаевской, 15 в Краснодаре обнаружили тело 31-летнего мужчины. Причина возгорания устанавливается.

На улице Красной, 56 в станице Передовой Отрадненского района произошло возгорание в частном доме. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелись вещи и мебель на площади 20 кв. м. На месте пожара обнаружено тело 47-летнего мужчины. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

