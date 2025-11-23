Logo
Человек погиб при пожаре в частном доме в Лабинском районе

Происшествия
Фото t.me/gkykkupb

Возгорание в частном доме в станице Ахметовской произошло утром 22 ноября.

На место прибыли сотрудники дежурного отделения 12-й пожарной части Лабинского района. Пожарные ликвидировали открытое горение, после этого разобрали и пролили конструкции дома, чтобы предотвратить повторное возгорание.

«В пожаре погиб один человек», — сообщает ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» в Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Читайте также: соседи рассказали о мужчине, погибшем при пожаре в многоэтажке в Кропоткине. Возгорание произошло на третьем этаже квартиры многоквартирного жилого дома на улице Красной. Из горящего здания эвакуировали 20 жильцов. В результате пожара погиб 62-летний мужчина.

Теги:
