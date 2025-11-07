Соседи рассказали о мужчине, погибшем при пожаре в многоэтажке в Кропоткине

С началом отопительного сезона увеличилось число пожаров в жилом секторе. Основными их причинами остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пользования электроприборами.

«Квартира на третьем этаже на улица Красной. Самый центр Кропоткина. По словам соседей, она полыхала, как спичечный домик. Люди рассказывают, что мужчина, который погиб, долгие годы носил в свою квартиру мусор со всех свалок, но, как он говорил, это были нужные ему вещи», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Огнем уничтожено все, что накоплено годами. Родственники погорельца ведут разбор завалов. Рабочие выносят обугленный мусор и личные вещи из квартиры 62-летнего пенсионера, погибшего при пожаре.

— Из-за этого хлама видите, что происходит. Он никого не впускал. Оставил включенную печку, был инфаркт.

Точная причина возгорания будет установлена после проведения необходимой экспертизы. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

«Следователем проведен осмотр места происшествия. Также проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, точные причины и очага возгорания», — говорит старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Еще один пожар произошел в многоквартирном доме в Армавире. Причины возгорания выясняют надзорные органы. Из огня удалось спасти 15 человек. Одного из мужчин вытаскивали из огня, когда пылающая крыша уже обрушилась. Спасли жильцов армавирские полицейские, когда патрулировали улицы города.

У противопожарной службы Краснодарского края с началом отопительного сезона горящая пора. Уже случилось 64 пожара, 5 человек погибли, 4 — пострадали. Частые причины возгораний — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В пожарах в прошлогодний отопительный сезон погибли 135 человек.

«Соблюдение простых правил поможет предотвратить серьезные последствия и обеспечить безопасность вашего дома в холодное время года», — отмечает сотрудник УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Ирина Золотарева.

Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды в рамках операции «Отопительный сезон». Обходят дворы и раздают листовки, чтобы спасти жизни людей в «горящую» пору.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в многоквартирном доме на улице Красной в Кропоткине произошел днем 6 ноября. Из горящего дома эвакуировали 20 жильцов.

