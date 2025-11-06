Logo
Человек погиб при пожаре в многоэтажке в Кропоткине

Происшествия
Человек погиб при пожаре в многоэтажке в Кропоткине
Фото t.me/kropotkin101

Пожар в многоквартирном доме произошел днем 6 ноября.

Сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома поступило в экстренные службы в 15:40.

Прибыв на место, пожарные незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации возгорания. Из горящего дома эвакуировали 20 жильцов. В тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.

В результате пожара погиб человек, сообщает пресс-служба Пожарно-спасательного гарнизона Кавказского района.

Читайте также: в Армавире полицейские вывели из пожара в многоэтажке 15 человек. Пожар в многоквартирном доме на улице Фрунзе в Армавире произошел поздно ночью. Огонь над зданием заметили полицейские, патрулировавшие улицу.

