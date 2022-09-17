В Крыму пьяный нарушитель выстрелил в полицейского, убегая от стражей порядка
Происшествия
17.09.2022 16:22
Следственным отделом по Алуште возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в районе поселка Утес.
По данным следствия, 35-летний местный житель ночью 17 сентября пытался скрыться от сотрудников полиции. Он был пьян и выстрелил в одного из правоохранителей из травматического пистолета. Полицейскому вовремя оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Подозреваемого задержали, оружие изъяли. Сейчас расследование продолжается, следователи опрашивают очевидцев, назначены соответствующие судебные экспертизы.
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