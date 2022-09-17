Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Крыму пьяный нарушитель выстрелил в полицейского, убегая от стражей порядка

Происшествия
17.09.2022 16:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-pyanyj-narushitel-vystrelil-v-politsejskogo-ubegaya-ot-strazhej-poryadka
В Крыму пьяный нарушитель выстрелил в полицейского, убегая от стражей порядка
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственным отделом по Алуште возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в районе поселка Утес.

По данным следствия, 35-летний местный житель ночью 17 сентября пытался скрыться от сотрудников полиции. Он был пьян и выстрелил в одного из правоохранителей из травматического пистолета. Полицейскому вовремя оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Подозреваемого задержали, оружие изъяли. Сейчас расследование продолжается, следователи опрашивают очевидцев, назначены соответствующие судебные экспертизы.

Читайте также: в Краснодаре беглец от полиции ударил патрульного по голове лопатой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области
Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
В Краснодаре проходит зональный этап Кубка губернатора по гандболу
В Краснодаре проходит зональный этап Кубка губернатора по гандболу
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
  3. В России запустили сервис для жалоб на нежелательные СМС и спам-звонки
  4. Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
  5. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
  6. В Армавире мужчина ранил врача ножом, а после попытался покончить с собой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях