Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре беглец от полиции ударил патрульного по голове лопатой

Происшествия
16.08.2022 19:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-beglets-ot-politsii-udaril-patrulnogo-po-golove-lopatoj
В Краснодаре беглец от полиции ударил патрульного по голове лопатой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина пытался избежать задержания патрульными, и теперь обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника ППС.

По данным следствия, утром 13 августа полицейские патрулировали территорию садового-некоммерческого товарищества «Урожай» в Краснодаре. Они остановили группу мужчин для проверки документов. Но один из них сбежал. В связи с этим был вызван дополнительный наряд.

Сбежавшего отыскали и блокировали возле дома на улице Абрикосовой. Пытаясь спастись от задержания, он взял во дворе лопату и ударил одного из сотрудников полиции по голове. Несмотря на оказанное сопротивление его все равно задержали.

У пострадавшего сотрудника полиции — повреждения, вызвавшие легкий вред здоровью. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Суд поместил обвиняемого под стражу на время следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
  6. Путин подписал указ о введении в России звания «Мать-героиня»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях