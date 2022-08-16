В Краснодаре беглец от полиции ударил патрульного по голове лопатой
Мужчина пытался избежать задержания патрульными, и теперь обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника ППС.
По данным следствия, утром 13 августа полицейские патрулировали территорию садового-некоммерческого товарищества «Урожай» в Краснодаре. Они остановили группу мужчин для проверки документов. Но один из них сбежал. В связи с этим был вызван дополнительный наряд.
Сбежавшего отыскали и блокировали возле дома на улице Абрикосовой. Пытаясь спастись от задержания, он взял во дворе лопату и ударил одного из сотрудников полиции по голове. Несмотря на оказанное сопротивление его все равно задержали.
У пострадавшего сотрудника полиции — повреждения, вызвавшие легкий вред здоровью. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Суд поместил обвиняемого под стражу на время следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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