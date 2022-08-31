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В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров

Происшествия
31.08.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-proizoshel-pozhar-na-sklade-ploshhadyu-800-kv-metrov
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров

Сообщение о возгорании в складских помещениях на улице Дорожной в поселке Красногвардейском поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 31 августа в 6:11.

На место выехали пожарные подразделения. Огонь локализовали в 6:58. Площадь пожара составила 800 кв. м. Угроза распространения огня отсутствует. При пожаре никто не пострадал.

На месте работают 17 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Читайте также: в Белгородской области 18 августа загорелся склад с боеприпасами.

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