В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров

В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров

Сообщение о возгорании в складских помещениях на улице Дорожной в поселке Красногвардейском поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 31 августа в 6:11.

На место выехали пожарные подразделения. Огонь локализовали в 6:58. Площадь пожара составила 800 кв. м. Угроза распространения огня отсутствует. При пожаре никто не пострадал.

На месте работают 17 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

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