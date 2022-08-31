В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Происшествия
31.08.2022 09:51
Сообщение о возгорании в складских помещениях на улице Дорожной в поселке Красногвардейском поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 31 августа в 6:11.
На место выехали пожарные подразделения. Огонь локализовали в 6:58. Площадь пожара составила 800 кв. м. Угроза распространения огня отсутствует. При пожаре никто не пострадал.
На месте работают 17 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
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