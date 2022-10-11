В Крыму «желтый» уровень террористической опасности ввели в муниципалитетах возле моста

Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

Об этом 11 октября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Правоохранители, силовики, исполнительные органы Крыма и органы местного самоуправления принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность людей и государства.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября до 20:00 23 октября на территории Керчи и Ленинского района будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал Сергей Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Крыму «желтый» уровень террористической опасности вводили на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.