В Крыму прекратились взрывы на складе боеприпасов

Кадр из видео t.me/shot_shot

Взрывы на военном складе в Джанкойском районе начались утром 16 августа после диверсии.

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко рассказала, что разрывы боеприпасов на складе уже прекратились. По ее словам, специальные комиссии пока не приступили к оценке ущерба, причиненного в результате происшествия, сообщает ТАСС.

Из-за взрыва на военном складе в Крыму эвакуировали более 3 тыс. человек. В пунктах временного размещения находились 121 человек, в том числе более 20 детей.

В результате происшествия пострадали двое местных жителей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Минобороны подчеркнули, что из-за взрыва на складе оказались повреждены гражданские объекты: ЛЭП, железнодорожные пути, жилые дома и электроподстанции.

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