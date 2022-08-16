СК возбудил уголовное дело после ЧП на складе боеприпасов в Крыму
Происшествия
16.08.2022 15:21
Следственный комитет РФ 16 августа возбудил уголовное дело по факту происшествия в Джанкойском районе Крыма.
По данным следствия, в результате противоправных действий были повреждены военный склад, а также несколько гражданских объектов — среди них линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры и несколько жилых домов.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц, сообщает пресс-служба СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар и детонация снарядов на военном складе произошла утром 16 августа в селе Майском Джанкойского района Крыма. В результате пострадали двое местных жителей. Из населенных пунктов Майского и Азовского эвакуировали более 3 тыс. человек.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ