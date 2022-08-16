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СК возбудил уголовное дело после ЧП на складе боеприпасов в Крыму

Происшествия
16.08.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-vzryva-na-sklade-boepripasov-v-krymu
СК возбудил уголовное дело после ЧП на складе боеприпасов в Крыму
Кадр из видео Министерства обороны РФ

Следственный комитет РФ 16 августа возбудил уголовное дело по факту происшествия в Джанкойском районе Крыма.

По данным следствия, в результате противоправных действий были повреждены военный склад, а также несколько гражданских объектов — среди них линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры и несколько жилых домов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар и детонация снарядов на военном складе произошла утром 16 августа в селе Майском Джанкойского района Крыма. В результате пострадали двое местных жителей. Из населенных пунктов Майского и Азовского эвакуировали более 3 тыс. человек.

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