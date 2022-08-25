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В Крыму пассажирский автобус сбил четырех человек на автостанции

Происшествия
25.08.2022 21:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-passazhirskij-avtobus-sbil-chetyreh-chelovek-na-avtostantsii
В Крыму пассажирский автобус сбил четырех человек на автостанции
Фото t.me/crimea_chp

ДТП произошло 25 августа около 20:00 на автостанции Феодосии. Водитель рейсового автобуса Краснодар — Евпатория допустил наезд на пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении прокуратуры Республики Крым.

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова по факту ДТП организовали проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы дать оценку требованиям закона о БДД и действиям перевозчика.

В МВД по Крыму уточнили, что причиной ДТП на автостанции Феодосии стал человеческий фактов. По данным ведомства, все пострадавшие живы, сообщает ТАСС.

Читайте также: в массовом ДТП под Краснодаром пострадали три человека.

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