В Крыму пассажирский автобус сбил четырех человек на автостанции

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ДТП произошло 25 августа около 20:00 на автостанции Феодосии. Водитель рейсового автобуса Краснодар — Евпатория допустил наезд на пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении прокуратуры Республики Крым.

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова по факту ДТП организовали проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы дать оценку требованиям закона о БДД и действиям перевозчика.

В МВД по Крыму уточнили, что причиной ДТП на автостанции Феодосии стал человеческий фактов. По данным ведомства, все пострадавшие живы, сообщает ТАСС.

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