В Крыму пассажирский автобус сбил четырех человек на автостанции
Происшествия
25.08.2022 21:15
ДТП произошло 25 августа около 20:00 на автостанции Феодосии. Водитель рейсового автобуса Краснодар — Евпатория допустил наезд на пешеходов.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении прокуратуры Республики Крым.
По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова по факту ДТП организовали проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы дать оценку требованиям закона о БДД и действиям перевозчика.
В МВД по Крыму уточнили, что причиной ДТП на автостанции Феодосии стал человеческий фактов. По данным ведомства, все пострадавшие живы, сообщает ТАСС.
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