В Крыму ночью отразили атаку почти 30 беспилотников

На востоке полуострова ночью силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

«Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в Telegram.

Читайте также: атаку девяти вражеских беспилотников на Севастополь отразили ночью силы ПВО и флота.