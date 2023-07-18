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В Крыму ночью отразили атаку почти 30 беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-nochyu-otrazili-ataku-pochti-30-bespilotnikov
В Крыму ночью отразили атаку почти 30 беспилотников
Фото krymania.ru

На востоке полуострова ночью силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

«Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в Telegram.

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