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Атаку девяти вражеских беспилотников на Севастополь отразили ночью силы ПВО и флота

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ataku-devyati-vrazheskih-bespilotnikov-na-sevastopol-otrazili-nochyu-sily-pvo-i-flota
Атаку девяти вражеских беспилотников на Севастополь отразили ночью силы ПВО и флота
Фото t.me/razvozhaev

Силы противовоздушной обороны, флот и подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью 16 июля отразили атаку на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Над морем были сбиты два беспилотника. Еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. Два надводных беспилотника уничтожили на внешнем рейде.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, атака была массированной и продолжительной. Сейчас все спокойно, но специалисты продолжают контролировать воздушную обстановку.

Кроме того, Развожаев призвал всех доверять только официальной информации и не поддаваться панике.

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