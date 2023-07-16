Атаку девяти вражеских беспилотников на Севастополь отразили ночью силы ПВО и флота

Силы противовоздушной обороны, флот и подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью 16 июля отразили атаку на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Над морем были сбиты два беспилотника. Еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. Два надводных беспилотника уничтожили на внешнем рейде.

«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, атака была массированной и продолжительной. Сейчас все спокойно, но специалисты продолжают контролировать воздушную обстановку.

Кроме того, Развожаев призвал всех доверять только официальной информации и не поддаваться панике.

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