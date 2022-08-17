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В Крыму нейтрализовали ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*

Происшествия
17.08.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-nejtralizovali-yachejku-terroristicheskoj-gruppirovki-hizb-ut-tahrir
В Крыму нейтрализовали ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*
В Крыму нейтрализовали ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*

Законспирированная ячейка группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* вела деятельность в Ялте и Джанкое. Ее нейтрализовали сотрудники ФСБ России.

В ячейке состояли шесть граждан РФ. Они распространяли в стране террористическую идеологию и вербовали в свою ячейку людей, исповедующих ислам.

Сообщается, что действия крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* координировали эмиссары международной террористической организации, находящиеся на Украине.

Силовики задержали шестерых членов террористической организации в Ялте и Джанкое. При обысках в домах у них нашли запрещенные пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи.

В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела, сообщает RT.

*организация признана террористической по решению ВС РФ.

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