В Крыму нейтрализовали ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*

В Крыму нейтрализовали ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»*

Законспирированная ячейка группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* вела деятельность в Ялте и Джанкое. Ее нейтрализовали сотрудники ФСБ России.

В ячейке состояли шесть граждан РФ. Они распространяли в стране террористическую идеологию и вербовали в свою ячейку людей, исповедующих ислам.

Сообщается, что действия крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* координировали эмиссары международной террористической организации, находящиеся на Украине.

Силовики задержали шестерых членов террористической организации в Ялте и Джанкое. При обысках в домах у них нашли запрещенные пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи.

В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела, сообщает RT.

*организация признана террористической по решению ВС РФ.

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