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Минобороны РФ: взрывы на складе в Крыму произошли из-за диверсии

Происшествия
16.08.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-vzryvy-na-sklade-v-krymu-proizoshli-iz-za-diversii
Минобороны РФ: взрывы на складе в Крыму произошли из-за диверсии

Взрывы на складе с боеприпасами произошли утром 16 августа в Джанкойском районе.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что из-за взрыва на складе ряду гражданских объектов был причинен ущерб, в том числе железнодорожным путям, ЛЭП, электроподстанции и жилым домам.

Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий диверсии, сообщает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из-за взрывов на военном складе пострадали двое местных жителей. Их жизни ничего не угрожает.

Читайте также: в Крыму восстановили железнодорожные пути, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов.

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