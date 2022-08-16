Минобороны РФ: взрывы на складе в Крыму произошли из-за диверсии
Происшествия
16.08.2022 13:13
Взрывы на складе с боеприпасами произошли утром 16 августа в Джанкойском районе.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — заявили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что из-за взрыва на складе ряду гражданских объектов был причинен ущерб, в том числе железнодорожным путям, ЛЭП, электроподстанции и жилым домам.
Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий диверсии, сообщает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из-за взрывов на военном складе пострадали двое местных жителей. Их жизни ничего не угрожает.
Читайте также: в Крыму восстановили железнодорожные пути, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов.
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