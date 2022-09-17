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В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева

Происшествия
17.09.2022 18:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-neizvestnyj-podzheg-vnedorozhnik-i-golf-kar-vozle-villy-televedushhego-kiseleva
В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева
Фото t.me/talipovonline

В ночь на 17 сентября в полицию Феодосии поступила информация о возгорании двух транспортных средств в Коктебеле. Около 2:00 мужчина в медицинской маске и бахилах проник на территорию и поджег Land Rover и гольф-кар.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. СМИ утверждают, что вилла и транспортные средства принадлежат телеведущему, гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Поджог попал на камеры видеонаблюдения, сейчас записи изучают правоохранители.

«Следственным подразделением ОМВД России по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым.

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