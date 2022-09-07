В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
Инцидент произошел 4 сентября. Ущерб от действий поджигателя составил более 1 млн рублей.
Машины сгорели около многоквартирного дома на улице Тепличной. Оказалось, что их поджег неизвестный мужчина.
В розыска полицейские задержали 37-летнего жителя Новокубанска. Он был в съемной квартире на улице Кореновской в Краснодаре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление.
Установлено, что мужчина из ревности облил растворителем и поджег автомобиль своей бывшей девушки. Вторую иномарку, припаркованную рядом, мужчина также повредил. Злоумышленник думал, что она принадлежит новому ухажеру девушки.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», момент поджога двух машин в Краснодаре попал на видео.
- ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
- В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?