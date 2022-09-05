В Краснодаре полиция ищет поджигателя двух иномарок
Происшествия
05.09.2022 10:34
Неизвестный мужчина в ночь на 4 сентября поджег два припаркованных автомобиля возле многоквартирного дома по улице Тепличной, 62/1.
В соцсети выложили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина подошел к машинам, облил их бензином, поджег и скрылся.
«В настоящее время проводится проверка по факту поджога транспортных средств. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за уничтожения чужого имущества», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Сейчас полицейские устанавливают личность поджигателя. За повреждение чужого имущества злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
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