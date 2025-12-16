В Крыму национализировали активы боксера Усика и экс-депутата Украины Франчука

Госсовет Крыма расширил список национализированного имущества. В него вошли 84 объекта, принадлежащих лицам и компаниям, поддерживающим и спонсирующим террористический режим Киева.

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В числе тех, чье имущество национализировали, — украинский спортсмен, уроженец Симферополя Александр Усик и политик Игорь Франчук. Первый известен своими антироссийскими высказываниями и поддержкой ВСУ. Франчук также занимает активную антироссийскую позицию, при этом продолжает владеть в Крыму рядом активов. В их числе ООО «Лиласте», ООО «Крымская школа «Тескао».

Помимо этого в список национализированного имущества вошли ООО «Таврида-Плаза» и ПАО «Шахта имени А. Ф. Засядько», основным акционером которой является Фонд государственного имущества Украины.

Также комиссия обнаружила имущество граждан, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Имущество юрлиц, находящихся под контролем Украины, теперь также принадлежит Крыму.

Константинов отметил, что работа по выявлению имущества людей, угрожающих интересам и безопасности РФ, идет непрерывно. Все обнаруженные данные тщательно проверят и любую враждебную деятельность пресекут, сообщает «КП»-Крым».

Читайте также: в Севастополе национализировали 11 компаний, помогавших ВС и разведке Украины.

