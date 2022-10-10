В Крыму над домами сбили беспилотник ВСУ, пострадала девочка
Происшествия
10.10.2022 20:50
Беспилотник, вероятно, запущенный ВСУ, сбили над Джанкоем днем 10 октября.
Один из осколков летательного аппарата повредил несколько жилых домов на улице Шмидта. В результате происшествия 11-летняя девочка получила ранение плеча. Информации о других пострадавших не поступало.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Загорелся местный спиртзавод. Двое человек получили ранения, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».
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