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В Крыму над домами сбили беспилотник ВСУ, пострадала девочка

Происшествия
10.10.2022 20:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-nad-domami-sbili-bespilotnik-vsu-postradala-devochka
В Крыму над домами сбили беспилотник ВСУ, пострадала девочка

Беспилотник, вероятно, запущенный ВСУ, сбили над Джанкоем днем 10 октября.

Один из осколков летательного аппарата повредил несколько жилых домов на улице Шмидта. В результате происшествия 11-летняя девочка получила ранение плеча. Информации о других пострадавших не поступало.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Загорелся местный спиртзавод. Двое человек получили ранения, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Читайте также: в трех районах Крыма 22 сентября сбили беспилотники ВСУ.

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