В Крыму начали бесплатно выдавать землю военным, принявшим участие в СВО
Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина. Первые приказы о безвозмездном предоставлении земельных участков в селе Лесновка Сакского района военным выдали 7 апреля.
На основании этих документов военнослужащие, принявшие участие в специальной военной операции, смогут оформить право собственности на это землю и начать строительство жилых домов.
«На земельном участке общей площадью 56 га всего на сегодняшний день сформировали к выдаче 512 земельных участков», — написала Анюхина в Telegram.
Власти региона будут развивать инфраструктуру в районе выдаваемых земельных участков. Так, уже в этом году запланировали грейдирование дорог. В перспективе проведение электричества, воды и газа.
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