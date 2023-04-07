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В Крыму начали бесплатно выдавать землю военным, принявшим участие в СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-nachali-besplatno-vydavat-zemlyu-voennym-prinyavshim-uchastie-v-svo
В Крыму начали бесплатно выдавать землю военным, принявшим участие в СВО
Фото hse.ru

Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина. Первые приказы о безвозмездном предоставлении земельных участков в селе Лесновка Сакского района военным выдали 7 апреля.

На основании этих документов военнослужащие, принявшие участие в специальной военной операции, смогут оформить право собственности на это землю и начать строительство жилых домов.

«На земельном участке общей площадью 56 га всего на сегодняшний день сформировали к выдаче 512 земельных участков», — написала Анюхина в Telegram.

Власти региона будут развивать инфраструктуру в районе выдаваемых земельных участков. Так, уже в этом году запланировали грейдирование дорог. В перспективе проведение электричества, воды и газа.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

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