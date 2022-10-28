В Крыму выпускник пытался поджечь фасад школы

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники Росгвардии днем 27 октября задержали мужчину, который пытался поджечь здание школы в поселке Аграрное в Симферопольском районе.

Наряд Росгвардии патрулировал территорию и получил сигнал о том, что неизвестный с канистрой проник на территорию школы № 22 и облил фасад здания.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали поджигателя. Им оказался 23-летний местный житель, бывший выпускник учебного заведения. В канистре у него находилась горючая жидкость.

Злоумышленника передали полиции. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психдиспансере. В результате произошедшего пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».

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