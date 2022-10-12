Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Ставрополье мужчина попытался сжечь заживо начальницу отделения пенсионного фонда

Происшествия
12.10.2022 20:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-stavropole-muzhchina-popytalsya-szhech-zazhivo-nachalnitsu-otdeleniya-pensionnogo-fonda
На Ставрополье мужчина попытался сжечь заживо начальницу отделения пенсионного фонда
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 12 октября в Минеральных Водах. Мужчина ворвался в здание местного отделения пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег.

Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Женщина выжила, ей оказывают медицинскую помощь.

«Правоохранители установили и задержали нападавшего. Сейчас специалисты разбираются в причинах его неадекватного поведения. Будет дана правовая оценка происшествия. Благодарю органы правопорядка за такую оперативность. А пострадавшей желаю как можно скорее оправиться от произошедшего», — написал Владимиров в Telegram.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе пьяный мужчина сжег дом после ссоры с любовницей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
  5. Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях