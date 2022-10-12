На Ставрополье мужчина попытался сжечь заживо начальницу отделения пенсионного фонда

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 12 октября в Минеральных Водах. Мужчина ворвался в здание местного отделения пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег.

Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Женщина выжила, ей оказывают медицинскую помощь.

«Правоохранители установили и задержали нападавшего. Сейчас специалисты разбираются в причинах его неадекватного поведения. Будет дана правовая оценка происшествия. Благодарю органы правопорядка за такую оперативность. А пострадавшей желаю как можно скорее оправиться от произошедшего», — написал Владимиров в Telegram.

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