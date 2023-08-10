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В Крыму, Калужской и Московской областях уничтожили и подавили 13 беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-kaluzhskoj-i-moskovskoj-oblastyah-unichtozhili-i-podavili-13-bespilotnikov
В Крыму, Калужской и Московской областях уничтожили и подавили 13 беспилотников
В Крыму, Калужской и Московской областях уничтожили и подавили 13 беспилотников

По данным Минобороны РФ, ночью 10 августа над Калужской и Московской областями, а также над Севастополем пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами.

Два беспилотника летели в направлении Москвы. Их уничтожили средства ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья.

Около Севастополя средствами ПВО поразили два беспилотника, еще 9 подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны не достигли целей и упали в акватории Черного моря.

В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: в районе Севастополя военные уничтожили надводный беспилотник.

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