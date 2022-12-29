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В Крыму иномарка влетела в дерево, погибли четыре человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-inomarka-vletela-v-derevo-pogibli-chetyre-cheloveka
В Крыму иномарка влетела в дерево, погибли четыре человека
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Крым

Смертельная авария произошла 29 декабря около 3:30 в Алуште на улице Сергеева-Ценского.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и трое его пассажиров погибли.

По факту смертельной аварии сотрудники полиции проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

Читайте также: четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Анапе. Авария произошла 28 декабря около 16:00 на Верхней дороге около поворота на поселок Пятихатки.

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