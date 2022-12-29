В Крыму иномарка влетела в дерево, погибли четыре человека
Происшествия
29.12.2022 08:28
Смертельная авария произошла 29 декабря около 3:30 в Алуште на улице Сергеева-Ценского.
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и трое его пассажиров погибли.
По факту смертельной аварии сотрудники полиции проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.
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