В Крыму иномарка влетела в дерево, погибли четыре человека

Смертельная авария произошла 29 декабря около 3:30 в Алуште на улице Сергеева-Ценского.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и трое его пассажиров погибли.

По факту смертельной аварии сотрудники полиции проводят проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

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