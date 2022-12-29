Четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Анапе
Происшествия
29.12.2022 07:54
Авария произошла 28 декабря около 16:00 на Верхней дороге около поворота на поселок Пятихатки.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ «Буханка». В результате ДТП оба водителя и два пассажира «Калины» получили травмы. Их доставили в больницу для обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По словам очевидцев, из-за ДТП движение на этом участке Верхней дороги было временно затруднено.
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