Четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Анапе

Авария произошла 28 декабря около 16:00 на Верхней дороге около поворота на поселок Пятихатки.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и врезался в УАЗ «Буханка». В результате ДТП оба водителя и два пассажира «Калины» получили травмы. Их доставили в больницу для обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, из-за ДТП движение на этом участке Верхней дороги было временно затруднено.

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