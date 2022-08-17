В Крыму для тушения пожара на военном складе привлекут авиацию

Кадр из видео t.me/Aksenov82

Об этом 17 августа сообщил глава республики Сергей Аксенов. Пожар на складе боеприпасов в Джанкойском районе начался утром 16 августа в результате диверсии.

«Сегодня будет выделено два пожарных вертолета МЧС и Росгвардии. Мы с квадрокоптера посмотрели, там еще тлеет два небольших очага. Есть риски возгорания и детонации. В любом случае до 14:00 планируем поднять в воздух всю технику и закончить тушение пожара», — заявил Аксенов в Telegram.

Он уточнил, что для тушения возгорания вертолеты поднимут люльки с водой из Северо-Крымского канала.

Аксенов отметил, что после ликвидации пожара специалисты займутся оценкой ущерба, причиненного местным жителям в результате взрывов. Для этого уже сформировали более 15 административных комиссий.

Сейчас в пунктах временного размещения в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах находятся 170 человек. Их обеспечили горячим питанием.

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