В Крыму 14-летний школьник умер после выпитой банки энергетика

Трагедия произошла в поселке Нижнегорском. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

В соцсетях сообщили, что 14-летнему мальчику стало резко плохо после того, как он выпил банку энергетика: его начало шатать при ходьбе, он упал в обморок и начал биться в конвульсиях. Школьника 19 августа доставили в реанимацию, позже он умер от остановки сердца.

«Прокуратура Республики Крым контролирует установление обстоятельств смерти 14-летнего подростка в поселке Нижнегорский», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины смерти ребенка назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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