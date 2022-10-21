В Крымском районе завершили ремонт социально-культурного центра в хуторе Новоукраинском

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Об этом 21 октября сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

По его словам, в культурном центре капитально отремонтировали зрительный зал. Для этого демонтировали покрытие пола и стен, сделали новую стяжку в зале, установили металлические верные блоки, противопожарные двери и оконные блоки.

«На эти работы выделено 5,4 млн рублей. Из них 4,9 млн. рублей — из краевого бюджета, 546 тыс. рублей — из местного. Сейчас продолжается капремонт кровли и фасада дома культуры в хуторе Школьном и капремонт фасада социально-культурного центра в хуторе Адагум. Из краевого бюджета на эти три объекта выделили более 14 млн рублей, из местного — 1,6 млн рублей», — написал Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Глава муниципалитета добавил, что работы идут в рамках краевой программы «Развитие культуры», и поблагодарил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за поддержку Крымского района.

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