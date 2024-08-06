В Крымском районе завершают строительство нового ЗАГСа

Новый ЗАГС появится в Крымске в районе парка Воинской доблести.

В здании уже провели внутренние отделочные работы. Сейчас здесь приводят в порядок прилежащую территорию, в том числе обустраивают парковочные места.

«Здание полностью отвечает всем требованиям учреждения. Это красивое, современное и функциональное пространство для проведения торжественных церемоний и предоставления услуг жителям района», — отметил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

Он уточнил, что строительство ЗАГСа в Крымске ведут на деньги инвестора.

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