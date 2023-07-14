В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Об этом 14 июля сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. Он отметил, что 15 и 16 июля на территории Крымского района прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра, а также подъем воды в реках.

«В Крымском районе действует режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий», — написал Лесь в Telegram.

Жителей и гостей муниципалитета призвали обходить шаткие конструкции и строения. Не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Во время сильного ветра не рекомендуют стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

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