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В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-vveli-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-nepogody
В Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом 14 июля сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. Он отметил, что 15 и 16 июля на территории Крымского района прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра, а также подъем воды в реках.

«В Крымском районе действует режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий», — написал Лесь в Telegram.

Жителей и гостей муниципалитета призвали обходить шаткие конструкции и строения. Не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Во время сильного ветра не рекомендуют стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Читайте также: в Туапсинском районе подтопленных домов и дворов не осталось. По данным МЧС на 9:00 14 июля, в Туапсинском районе подтопленных приусадебных участков, частных домов и соцобъектов нет.

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