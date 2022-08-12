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В Крымском районе в русле реки Баканка установят железобетонный лоток для защиты от подтоплений

Общество
12.08.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-v-rusle-reki-bakanka-ustanovyat-zhelezobetonnyj-lotok-dlya-zashhity-ot-podtoplenij
Видео канала «Кубань 24»

В районе станицы Нижнебанской сейчас работают экскаваторы, тракторы и самосвалы. Всего привлекли 10 единиц техники.

В планах установить железобетонный лоток, который выручит в случае сильных осадков и защитит от подтоплений. Они в станице не редкость. Так, прошлым летом река Баканка вышла из берегов и подобралась к 20 домам.

«Со следующей недели уже начинают монтировать сам лоток. Работы должны вестись только в проектных решениях. Все работы не должны нести угрозу для наших жителей, то есть не может быть перегорожено русло, не будет угрозы обвалов», — сообщил заместитель главы Крымского района Станислав Казанжи.

Такой же лоток уже завершают в райцентре. Однако у нижнебаканской стройки свои особенности. Здесь рабочим приходится снимать часть горы.

Читайте также: жителей Крымского района предупредили об угрозе подтопления из-за дождя.

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