В Крымском районе в поле нашли 100-килограммовую авиабомбу времен войны
Происшествия
21.10.2022 13:00
Опасную находку времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле в 800 метрах от дороги у поселка Первенец.
Авиабомбу ФАБ-100 нашли 20 октября в 17:00 при проведении земляных работ.
«В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан, просим жителей ограничить походы в лес», — сообщает пресс-служба администрации Крымского района.
Длина авиабомбы ФАБ-100 составляет 964 мм, диаметр — 267 мм. Масса боеприпаса — 100 кг, масса взрывчатого вещества — 70 кг.
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