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В Крымском районе в поле нашли 100-килограммовую авиабомбу времен войны

Происшествия
21.10.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-v-pole-nashli-100-kilogrammovuyu-aviabombu-vremen-vojny
В Крымском районе в поле нашли 100-килограммовую авиабомбу времен войны
Фото krymsk-region.ru

Опасную находку времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле в 800 метрах от дороги у поселка Первенец.

Авиабомбу ФАБ-100 нашли 20 октября в 17:00 при проведении земляных работ.

«В целях предотвращения чрезвычайной ситуации, нанесения материального ущерба жителям, недопущения гибели граждан, просим жителей ограничить походы в лес», — сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

Длина авиабомбы ФАБ-100 составляет  964 мм, диаметр — 267 мм. Масса боеприпаса — 100 кг, масса взрывчатого вещества — 70 кг.

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