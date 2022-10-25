В Крымском районе у наркодилера изъяли 50 граммов «синтетики»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 28-летний местный житель может быть причастен к распространению наркотиков.

При проверке эта информация подтвердилась. Полицейские нашли закладку в кустах на улице Спартака. Из тайника изъяли сверток с порошком светлого цвета. Экспертиза установила, что это производное N-метилэфедрона.

Установили, что наркодилер купил в интернете оптовую партию «синтетики» и планировал распространить через закладки. В доме подозреваемого прошли обыски, обнаружили еще несколько пакетов с аналогичным содержимым. Общий вес изъятого мефедрона составил около 50 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 20 лети лишения свободы. Расследование продолжается.

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