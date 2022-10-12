В Крымском районе построят цех по производству сыра

Видео канала «Кубань 24»

Он появится на базе фермерского хозяйства. Сельхозпроизводитель получил из краевого бюджета грант на развитие предприятия.

«У нас установлено профессиональное импортное оборудование, которое позволяет без ущерба для здоровья животных получать оптимальные удои. Процессы доения контролируются автоматически», — сказал заведующий фермой Виктор Губарев.

Эта ферма работает в Крымском районе уже седьмой год. В хозяйстве выращивают животных специальных молочных пород — голштино-фризские коровы и овцы лакон. Они дают молоко с пломбирным вкусом, рассказали фермеры.

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