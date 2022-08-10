Кубанская продукция вошла в число победителей на конкурсе «Лучший сыр России — 2022»

Видео канала «Кубань 24»

Конкурс проходил в Московской области в рамках фестиваля «Сыр. Пир. Мир». В нем принимали участие более 170 производителей.

В номинации «Свежие сыры» лучшей признана «Моцарелла» из Брюховецкого района. Награду за самый вкусный сыр с добавками получил «Камамбер Атон» с трюфелем из Ленинградского района. В Староминском районе, как выяснилось, производят лучший сыр массового потребления — «Манчестер».

Всего на суд жюри представили почти тысячу образцов. Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил с победой кубанских сыроваров. Он отметил, что край в очередной раз доказал, что местные продукты самые вкусные и полезные.

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