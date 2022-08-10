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Кубанская продукция вошла в число победителей на конкурсе «Лучший сыр России — 2022»

Экономика
10.08.2022 08:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-produktsiya-voshla-v-chislo-pobeditelej-na-konkurse-luchshij-syr-rossii-2022
Видео канала «Кубань 24»

Конкурс проходил в Московской области в рамках фестиваля «Сыр. Пир. Мир». В нем принимали участие более 170 производителей.

В номинации «Свежие сыры» лучшей признана «Моцарелла» из Брюховецкого района. Награду за самый вкусный сыр с добавками получил «Камамбер Атон» с трюфелем из Ленинградского района. В Староминском районе, как выяснилось, производят лучший сыр массового потребления — «Манчестер».

Всего на суд жюри представили почти тысячу образцов. Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил с победой кубанских сыроваров. Он отметил, что край в очередной раз доказал, что местные продукты самые вкусные и полезные.

Читайте также: в Краснодарском крае прием заявок на конкурс «Сделано на Кубани» продлится до 9 сентября.

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