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В Крымском районе по нацпроекту капитально ремонтируют сельский клуб

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-po-natsproektu-kapitalno-remontiruyut-selskij-klub
Видео канала «Кубань 24»

Речь идет о клубе в хуторе Гвардейском. Его обновят по нацпроекту «Культура».

Все работы выполнены уже на 85 %.

В здании положили пол, выполнили гидроизоляцию и стяжку, огнезащитную обработку сцены, выровняли поверхности, оштукатурили и покрасили стены.

Читайте также: в Армавире в рамках нацпроекта «Культура» откроют модельную библиотеку. Из федерального и краевого бюджетов на это направили 15 млн рублей.

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