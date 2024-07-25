В Крымском районе по нацпроекту капитально ремонтируют сельский клуб

Речь идет о клубе в хуторе Гвардейском. Его обновят по нацпроекту «Культура».

Все работы выполнены уже на 85 %.

В здании положили пол, выполнили гидроизоляцию и стяжку, огнезащитную обработку сцены, выровняли поверхности, оштукатурили и покрасили стены.

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