Модельную библиотеку в Армавире откроют в сентябре

Сейчас на Кубани открыты 1 тыс. 52 библиотеки, в том числе 14 модельных, созданных в рамках нацпроекта «Культура». В сентябре в Армавире откроют 15 ― самую крупную в регионе.

Модернизация центральной городской библиотеки им. Крупской в Армавире сейчас идет полным ходом. В библиотеке появятся лекционный и электронный читальные залы, студия видео- и звукозаписи «Голос книги».

«Впервые появятся кабинеты писателя и иллюстратора, где авторы смогут создать свои книги с нуля. Модернизируемое учреждение будет одной из самых больших библиотек на Кубани, оснащенных по модельному стандарту», ― рассказал министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

На создание модельной библиотеки в Армавире в этом году из федерального и краевого бюджетов направили 15 млн рублей. Для оснащения уже установили металлические стеллажи, электронное оборудование, офисную технику, сплит-системы и мебель, книги, настольные игры, а также систему и шлем виртуальной реальности, сенсорный экран.

Сейчас специалисты настраивают оборудование для бесконтактной выдачи книг, продолжается комплектование библиотечного фонда. Одновременно сотрудников обучают необходимым программам.

Во всех 14 библиотек Кубани, которые стали модельными, провели капитальный и текущий ремонты, пополнили фонды, приобрели нужное оборудование для доступа к национальному электронному и другим информационным ресурсам. Трансформация библиотек в регионе уже позволила привлечь на 30% больше читателей.

В прошлом году Краснодарский край признали одним из самых читающих регионов России. Так, число посетителей библиотек за год выросло почти на 70 тыс. Библиотечный фонд в регионе составляет более 22,6 млн экземпляров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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