В Крымском районе планируют наладить выпуск яблочного сока прямого отжима
Сейчас для новой товарной линейки закупают необходимое оборудование на местный завод. Разливать напиток будут по стеклянным бутылкам. Первую партию рассчитывают выпустить уже в 2023 году.
Предприятие специализируется на переработке овощей и фруктов. Сейчас из них получают полуфабрикат для изготовления соков, пюре и детского питания. Весь процесс автоматизирован, важный момент в нем — очистка от вредных бактерий.
«Пюре накапливается в емкости и подается на стерилизацию на асептическую установку. Здесь оно подогревается до определенной температуры — более +100 °C, выдерживается при этой температуре, чтобы все споры и микроорганизмы погибли. Затем пюре охлаждается», — рассказала главный технолог перерабатывающего предприятия Олеся Прокопенко.
Завод ежедневно принимает на переработку до 250 т овощей и фруктов, в основном это кабачок, тыква, морковь, яблоко и слива. Коллектив из 15 человек превращает их в тонны готовой продукции.
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