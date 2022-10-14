В Крымском районе планируют наладить выпуск яблочного сока прямого отжима

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Сейчас для новой товарной линейки закупают необходимое оборудование на местный завод. Разливать напиток будут по стеклянным бутылкам. Первую партию рассчитывают выпустить уже в 2023 году.

Предприятие специализируется на переработке овощей и фруктов. Сейчас из них получают полуфабрикат для изготовления соков, пюре и детского питания. Весь процесс автоматизирован, важный момент в нем — очистка от вредных бактерий.

«Пюре накапливается в емкости и подается на стерилизацию на асептическую установку. Здесь оно подогревается до определенной температуры — более +100 °C, выдерживается при этой температуре, чтобы все споры и микроорганизмы погибли. Затем пюре охлаждается», — рассказала главный технолог перерабатывающего предприятия Олеся Прокопенко.

Завод ежедневно принимает на переработку до 250 т овощей и фруктов, в основном это кабачок, тыква, морковь, яблоко и слива. Коллектив из 15 человек превращает их в тонны готовой продукции.

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