В Крымском районе перезахоронили останки 46 солдат, погибших в годы войны

Мероприятие по перезахоронению военных, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошло 23 июля на Братской могиле в селе Кеслерово.

«Всего были преданы земле 46 советских воинов – наших героев. Их останки обнаружили участники поисковой экспедиции «Нам доверена память. Битва за Кавказ», — написал в Telegram глава Крымского района Сергей Лесь.

Он отметил, что в поисковых работах на территории муниципалитета приняли участие более 120 человек из разных регионов России. За неделю работы им удалось обнаружить останки семи советских солдат, а также танк и самолет.

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