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Останки пятерых советских солдат перезахоронили на мемориальном комплексе в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostanki-pyateryh-sovetskih-soldat-perezahoronili-na-memorialnom-komplekse-v-goryachem-klyuche
Останки пятерых советских солдат перезахоронили на мемориальном комплексе в Горячем Ключе
Останки пятерых советских солдат перезахоронили на мемориальном комплексе в Горячем Ключе

Церемония перезахоронения обнаруженных поисковиками останков пяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась 22 июня на мемориальном комплексе в урочище Поднависла.

В мероприятии приняли участие глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, поисковики, представители силовых структур Краснодарского края и казачества.

По словам командира поискового отряда «Волчьи ворота», который входит в состав краснодарского регионального отделения «Поискового движения России», Николая Пахомова за 10 лет в урочище Поднависла перезахоронили уже 163 бойца, личности 23 из них были установлены.

Сегодня перезахоронили останки пяти неизвестных советских солдат, которые обнаружили поисковики во время поисковых экспедиций. По словам поисковика, установить личности перезахороненных бойцов не удалось, при них не нашли посмертных медальонов или других именных предметов.

В урочище Поднависла захоронены останки погибших бойцов 30-й иркутской дивизии, 395-й стрелковой дивизии (шахтерской), 76-й бригады морской пехоты, 277-го стрелкового полка внутренних войск НКВД, сообщает ТАСС.

Читайте также: год назад в урочище Поднависла перезахоронили останки восьми советских бойцов.

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