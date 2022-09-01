В Крымском районе открыли новый детский сад «Непоседы»
Общество
01.09.2022 21:28
Новый детский сад появился в селе Фадеево Варениковского сельского поселения.
«Это действительно настоящий праздник для всего села — здесь никогда не было детского сада, теперь детей не нужно возить в соседние населенные пункты. Группу открыли на базе школы № 28. Мы постаралась сделать все, чтобы здесь детям было комфортно: у детского сада свой отдельный вход, обустроенная дворовая территория», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.
Он добавил, что муниципалитете сейчас нет актуальной очереди в детские сады. Есть профицит мест. Всего за 5 лет в районе открыли 16 детских садов.
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