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В Крымском районе открыли новый детский сад «Непоседы»

Общество
01.09.2022 21:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-otkryli-novyj-detskij-sad-neposedy
В Крымском районе открыли новый детский сад «Непоседы»
Фото t.me/sergeyi_les

Новый детский сад появился в селе Фадеево Варениковского сельского поселения.

«Это действительно настоящий праздник для всего села — здесь никогда не было детского сада, теперь детей не нужно возить в соседние населенные пункты. Группу открыли на базе школы № 28. Мы постаралась сделать все, чтобы здесь детям было комфортно: у детского сада свой отдельный вход, обустроенная дворовая территория», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Он добавил, что муниципалитете сейчас нет актуальной очереди в детские сады. Есть профицит мест. Всего за 5 лет в районе открыли 16 детских садов.

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