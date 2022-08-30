В Апшеронском районе начали строить детский сад

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Детсад на 95 мест начали возводить в станице Кубанской. Его планируют достроить в 2023 году.

Образовательное учреждение начали возводить по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Работы ведут в рамках региональной госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры».

Общая площадь двухэтажного детского сада в Кубанской составит около 1,8 тыс. кв. метров. В нем разместятся три группы для детей от 3 до 7 лет и младшая группа для детей от 1,5 до 3 лет.

В здании детсада предусмотрели музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский кабинет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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