В Крымском районе открыли Дом «Юнармии»
Это уже восьмой Дом «Юнармии» в крае. Он находится в Крымске в «Центре развития творчества детей и юношества» на улице Свердлова.
Глава Крымского района Сергей Лесь приехал поздравить местных школьников с этим событием. Он пожелал им продуктивного учебного года, побед во всем и всегда.
В Доме «Юнармии» будет находиться начальник штаба. Здесь ребята смогут проводить встречи и обмениваться опытом. Всего в муниципалитете в рядах юнармейцев уже почти 1 тыс. школьников.
Читайте также: в Краснодаре завершился военно-технический форум «Армия-2022».
Популярные новости
- В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео