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В Крымском районе открыли Дом «Юнармии»

Общество
05.09.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-otkryli-dom-yunarmii
Видео канала «Кубань 24»

Это уже восьмой Дом «Юнармии» в крае. Он находится в Крымске в «Центре развития творчества детей и юношества» на улице Свердлова.

Глава Крымского района Сергей Лесь приехал поздравить местных школьников с этим событием. Он пожелал им продуктивного учебного года, побед во всем и всегда.

В Доме «Юнармии» будет находиться начальник штаба. Здесь ребята смогут проводить встречи и обмениваться опытом. Всего в муниципалитете в рядах юнармейцев уже почти 1 тыс. школьников.

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