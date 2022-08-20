В Краснодаре завершился военно-технический форум «Армия-2022»
Общество
20.08.2022 17:31
Мероприятия форума «Армия-2022» продолжались 19 и 20 августа в парке имени 30-летия Победы.
Вечером жители и гости города могли посмотреть военно-патриотические фильмы. Затем в рамках форума прошли «Юнармейские игры». В них приняли участие 10 команд из разных районов Кубани. Кроме того, в парке можно было попробовать настоящую солдатскую кашу.
Работали выставки вооружения и военной техники — не только исторической, но и современной, включая ракетный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», советские танки ИС-2 и ИС-3, БТР-3.
В мобильном пункте граждане могли записаться на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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