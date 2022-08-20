Краевая тематическая выставка «Яблочный Спас» открылась в Краснодаре

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

XIII краевая тематическая выставка «Яблочный Спас» проходит в Краснодаре в рамках Года культурного наследия народов России.

Более 1 тыс. произведений кубанских мастеров декоративно-прикладного, изобразительного, фотоискусства и народных ремесел представили Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Свои работы в иконописи, живописи, фотоискусстве, традиционной вышивке, вязании, художественной обработке дерева и глины, плетении из природных материалов, лоскутном шитье, ручном ткачестве и других направлениях представили более 400 авторов из 44 муниципальных образований Кубани.

Выставка будет работать до 30 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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