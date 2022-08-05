В Анапе выставку-ярмарку «100 мастеров Кубани» посвятят 85-летию Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Анапы

Ярмарка народных художественных промыслов и ремесленной деятельности пройдет с 12 по 18 сентября на Арт-авеню на улице Горького.

На выставке свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства из разных муниципалитетов Кубани. Преимущество отдадут аутентичным направлениям: гончарному мастерству, плетению, ткачеству, изготовлению игрушек.

Гости ярмарки смогут принять участие в мастер-классах. На площадке «Ракушка» выступят с концертными программами творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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